232 единицы снегоуборочной машины расчищают дороги Нижнего Новгорода утром 14 января. Об этом свидетельствуют данные портала «Антиснег».Сильнейший снегопад, начавшийся в Нижнем Новгороде еще ночью, продолжается до сих пор. Из-за этого на дорогах города образовались огромные пробки, на некоторых участках движение оказалось просто парализовано.О том, что на город надвигается сильная метель, синоптики предупреждали еще вчера – таким образом, у коммунальщиков было время, чтобы подготовиться к ударной работе.Согласно данным сайта «Антиснег», в эти часы на дорогах работают комбинированные машины, сгребающие снег ковшом или щеткой и одновременно посыпающие дороги, а также техника, которая занимается только уборкой снега.«При очень низких температурах, как сейчас, противогололёдная обработка проводится с применением абразивных материалов. В основном это пескосоляная смесь. С понижением температуры эффективность работы соли и реагента сильно снижается. В такую погоду приходится чаще проводить обработку дорог и тротуаров от наледи. Все службы сейчас работают в усиленном режиме», – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалёв.Сейчас снегоуборочные машины работают на всех крупных магистралях. Вывозить снег будут, очевидно, в ночное время, когда трафик на дорогах минимальный.