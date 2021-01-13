Качество уборки снега проверили в Нижнем Новгороде после обращений жителей в соцсетях. Глава города Юрий Шалабаев побывал по адресам, где больше всего нареканий. К слову, на наледь и плохо убираемый снег часто жаловались в Нижегородском, Советском и Канавинском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.- Если основные магистрали на момент проведения инспекции были в нормативном состоянии, то с дворовыми территориями дела обстоят не так радужно, - отметил мэр.В основном, подрядчики и муниципальные предприятия реагируют на замечания жителей своевременно, но так происходит не везде. Нарушение выявили на улице Рождественской и Большой Печёрской, там инспекция обнаружила наледь на кровле. За это предусмотрены штрафы, на должностных лиц - до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч рублей.Отметим, что для вывоза снега из дворов планируется привлекать эвакуатор для перемещения припаркованных автомобилей.- Машины будут переставлять, а не увозить на штрафстоянку, - уточнил Юрий Шалабаев.В настоящее время все коммунальные службы сейчас работают в усиленном режиме. Кроме того, объезды на основании обращений жителей будут проводиться в городе регулярно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!