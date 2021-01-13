Нижегородцы могут получить результаты теста на COVID-19 всего за 5 минут. Экспресс-тестирование проводят в лаборатории СПИД-центра. Об этом сообщил главный врач Нижегородского центра ВИЧ/СПИД Соломон Апоян.Тест проводят следующим способом: зондом берется мазок из носовой полости, затем его помещают в пробирку, где биоматериал переносится в транспортную среду. После этого транспортная среда с растворенным биоматериалом наносится на тест-полоску. Это позволяет получить результаты теста уже через 5 минут.Также в центре проводится и экспресс-тест на наличие антител. На анализ берется кровь из пальца и помещается на тест-полоску.- Экспресс-анализ на выявление COVID-19 является аналогом ПЦР-теста и имеет ряд неоспоримых преимуществ, - поделился Соломон Апоян.Он отметил, что быстрый результат позволяет оперативно принятие решения об изоляции. Кроме того, теперь возможно провести тест в домашних условиях. Это удобно для тех людей, у кого проявились симптомы ОРВИ и COVID-19.- Наконец, стоит отметить, высокую точность тестирования. Погрешность такого теста составляет всего 1-2%, - добавил главврач.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!