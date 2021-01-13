Утром и днем 14 января в Нижегородской области ожидается сильный снег, метель и ураганный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такая погода сохранится в течение всего дня и ночью 15 января. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение.- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - предупредили в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Они могут быть связаны с обрывом линий электропередач и линий связи, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможны заторы на трассах федерального, регионального и муниципального значения.Кроме того, спасатели предупреждают о возможном увеличении числа ДТП и случаев травматизма среди населения, вызванных падением сосулек и снега с крыш зданий. Также в этот период возможна деформация и обрушение крыш зданий или иных сооружений.