На участках дороги по улице Зеленодольской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта. Ограничение связано с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.Работы на этой улице будут проводиться поэтапно. Так, с 07:00 15 января до 22:00 14 марта будет ограничено движение на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Октябрьской Революции. В этот же период запретят проезд на участке дороги от пересечения с улицей Бакунина до пересечения с улицей Анри Барбюса.С 07:00 15 января до 22:00 24 марта движение транспорта будет временно прекращено на участке дороги от пересечения с улицей Жуковского до пересечения с улицей Спартака.С 07:00 15 марта до 22:00 24 апреля – на участке от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Узбекской.С 07:00 25 марта до 22:00 31 апреля – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения улицы Тамбовской до пересечения с улицей Жуковского.С 07:00 15 марта до 22:00 24 апреля – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения улицы Анри Барбюса до пересечения с улицей Октябрьской Революции.С 07:00 25 апреля до 22:00 31 мая - на участке дороги от дома №2 по улице Обухова о дома №4А по улице Николая Пахомова.На участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Спартака до пересечения с улицей Бориса Самарина движение будет ограничено с 07:00 25 апреля до 22:00 31 мая.С 07.00 1 мая до 22.00 31 мая запрет будет действовать по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Артемовской до пересечения с улицей Тамбовской.Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!