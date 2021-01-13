Свыше 300 домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода останутся без холодного водоснабжения 15 января. В ряде домов также понизится давление воды. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».Как стало известно, отключение холодного водоснабжения связано с проведением плановых работ для повышения надёжности систем ЖКХ. В связи с этим, в период с 09:00 до 21:00 15 января 2021 года воды не будет ряде жилых домов и нежилых зданий Сормовского района.В «Водоканале» сообщили, что на время отключения водоснабжения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.- Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать достаточные запасы холодной воды, - говорится в сообщении.Отметим, что отключение воды в Сормове должно было состоятся ещё 12 января. Работы отменились из-за предупреждения МЧС об аномальных морозах.Под отключение холодного водоснабжения попадают следующие многоэтажные дома и нежилые здания:- ул. 8 Марта, 22, 23, 25, 27, 30А, 36,- ул. Беломорская, 2, 4, 8, 23, 42,- ул. Достоевского, 9, 11, 13,- ул. Командина, 1,- ул. Коперника, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23,- ул. Кузьмина, 1а- ул. Культуры, 111, 113,- ул. Львовская, 1А,- ул. Майская, 54,- ул. Островского, 1, 2,- ул. Торфяная, 41,- ул. Травяная, 6, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25,- ул. Ударная, 8, 12, 14,- ул. Федосеенко, 1, 4, 6к1, 6к3, 6к4, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46а, 47а, 49, 49г, 49д, 55, 55а, 57, 57а, 59 литер А,- ул. Циолковского, 7, 7 к.1, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42Частный сектор:- ул. 8 Марта, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20,- ул. Аральская, 1, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 45, 46, 48, 53,- ул. Байдукова, 11А,- ул. Балочная, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10А, 11А, 13, 14, 15, 16, 16А, 19, 44,- ул. Беломорская, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,- ул. Болотная, 2, 4, 7, 11, 12,- ул. Волнистая, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 21, 24, 31а, 40, 43, 44, 45, 48, 50,- ул. Григоровича, 20,- ул. Гудронная, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А,- ул. Джамбула, 15, 17, 40, 43- ул. Достоевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18А,- ул. Зенитная, 39, 42,- ул. Кадровая, 2, 3, 5,- ул. Камская, 27,- ул. Командина, 3,- ул. Кузьмина, 4, 4А, 5, 6, 7,- ул. Лесорубная, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 9/27,- ул. Магнитная, 3, 4, 5, 6, 8, 10,- ул. Майская, 3, 9, 11, 12, 14А, 15, 15А, 16, 17, 38, 54А,- ул. Пропеллерная, 1, 6,- ул. Рабфаковская, 4, 6а, 8, 10, 10А, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 23, 28, 29,- ул. Самолетная, 5, 6, 7,- ул. Торфяная, 26, 27, 28, 34,- ул. Травяная, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,- ул. Ударная, 1, 3а, 5, 7, 9, 11,- ул. Уншлихта, 3, 6,- ул. Федосеенко, 21, 23,- ул. Ясельная, 1, 8, 24.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!