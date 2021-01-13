В Нижний Новгород пришли сильные морозы, а это значит, что сейчас, как никогда, увеличивается риск подхватить простуду. О том, как нижегородцам не замерзнуть и не получить обморожение, рассказал заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей личной странице в Instagram.Министр отметил необходимость правильно подбирать одежду для мороза. Нужно, чтобы зимняя одежда была тёплая, лёгкая и не сковывающая движения. На ногах важно носить обувь с толстой подошвой, которая обеспечит меньший контакт между ногой и холодной землёй.Если дома нет термостойкого нижнего белья, следует надевать много слоев разных видов одежды. Это позволяет создать дополнительные воздушные слои, которые препятствуют остыванию тела в холод.- Не дышите ртом: холодныи воздух, не успев согреться, попадает прямиком в вашу трахею, бронхи и верхушки легких. Схватить трахеит, бронхит и воспаление легких в мороз – дело нехитрое, если будете дышать неправильно, - добавляет Давид Мелик-Гусейнов.Он также отмечает, что использование крема для кожи и гигиенических помад, поможет избежать шелушения и потрескивания кожи.- Даже суровым мужчинам, которые «не танцуют», не зазорно пользоваться специальными гигиеническими защитными средствами, - подмечает министр.На улице также стоит все время находиться в движении, даже если ожидаете транспорт. Равномерная ходьба, переминание с ноги на ногу, небольшие прыжки хорошо согревают. К слову, «согревать» алкоголем на улице не следует, это может быть опасно для здоровья.- Мороз - не повод ограничить себя от прогулок. Только надо быть более внимательным к себе и своему здоровью, - подводит итог заместитель губернатора.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!