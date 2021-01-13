В Арзамасе благоустроили дендрарий межрайонного лесничества. Стоимость масштабных работ на территории памятника природы регионального значения обошлась в 21 миллион рублей. Об этом сообщает администрация города Арзамаса.Работы на данном объекте стали очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».В сентябре на территории, которая составила 12 гектаров, провели уборку аварийных и сухостойных деревьев. Затем специалисты занялись высадкой 923 новых деревьев разных пород. В частности, в дендрарии появились некоторые экзотические виды для средней географической полосы, например, филодендрон амурский.Кроме того, дендрарий также огородили забором, теперь попасть внутрь можно через шесть новых входных групп.На территории пространства также установили новое освещение, установили скамьи. Также с помощью участия экологов и дендрологов создана экотропа с навигацией, рассказывающей о ценности леса, его обитателях, деревьях и растениях.- Основной задачей благоустройства первоначально была очистка дендрария от аварийных деревьев и, конечно, высадка новых редких пород, - поделился глава Арзамаса Александр Щелоков. - К примеру, вместо практически исчезнувшей сосны Банкса, остававшейся в единственном экземпляре, теперь таких сосен уже 10.Было также отмечено, что расширение дендрологической коллекции – значимый результат, но теперь следует обеспечить тщательный уход за растениями и территорией дендрария.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!