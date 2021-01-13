По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 75 811 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 32 991 зараженный, а остальные 42 820 человек – распределены по районам и городским округам региона.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 076 человек) и на Бору (4 120 человек).Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (70 человек) и Перевозском районе (69 человек).Данные по районам Нижнего Новгорода:Автозаводский – 8 294Ленинский – 5 409Советский – 4 536Канавинский – 3 507Сормовский – 3 173Московский – 3 051Приокский – 2 525Нижегородский – 2 496К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!