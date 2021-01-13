По данным на 13 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 75 811 человек. За последние сутки был выявлено 456 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 446 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 68 139 жителей региона.Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 020 747 человек. Средний показатель тестирования составил 227,9 теста на 100 тысяч населения.Свыше 4,3 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,3 тысяч человек лечатся в больницах, а 7 – в обсерваторах.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!