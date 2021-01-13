В 2021 году в регионе будет отремонтировано 11 мостов. Финансирование работ составит сумму в размере 400 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Работы проведут по госпрограмме «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Отметим, что в 2020 году по этой же госпрограмме было отремонтировано 6 мостовых сооружений.К слову, ремонту подлежат мосты, находящиеся в изношенном состоянии.- При этом многие мосты обеспечивают доступ в крупные населенные пункты, где располагаются важные социальные объекты: школы, детсады, поликлиники, - рассказал Глеб Никитин.Так, выполнение работ по ремонту мостов пройдёт в Нижнем Новгороде, а также в Ветлужском, Варнавинском, Уренском, Вознесенском, Лысковском, Бутурлинском, Шатковском, Вачском, Ковернинском районах.Список мостов, которые отремонтируют:- через Ветлугу на участке дороги Урень – Шарья – Никольск – Котлас;- через Волгу на участке дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров;- через Яктангу на участке дороги Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга;- через Ваю на участке дороги Арья-Тонкино-Шаранга до границы с Республикой Марий Эл;- через реку Ведяжа на подъезде к селу Починки от дороги Теньгушево-Вознесенское;- через реку Мунарка на подъезде к деревне Летнево от трассы М-7 «Волга»;- через реку Аза на участке дороги Уварово – Тарталей;- через реку Теша на участке дороги Перевоз – Шатки;- через реку Малая Кутра на участке дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород;- через Узолу на участке дороги Хрящи-Дурандино.Также запланирована замена деформационных швов моста через реку Пьяна на автодороге Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!