Электронные проездные на 20, 40 и 60 поездок для нижегородских школьников и студентов стали иметь бессрочный срок действия. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Теперь можно продлить действие неиспользованных поездок и использовать для оплаты проезда. Такое решение касается проездных, которые «сгорели» во время дистанционного обучения, то есть купленных в начале учебного года.- Нижегородцы активно обсуждали этот вопрос в социальных сетях. Для многих семей дополнительные траты на новые поездки детей были ощутимой проблемой, - рассказал глава региона.Восстановить неиспользованные поездки можно двумя способами: либо с помощью мобильного приложения «Ситикард», либо с использованием устройства проверки баланса на любой станции нижегородского метро и в МФЦ Нижнего Новгорода.Также можно обратиться в пункт обслуживания оператора «Ситикард».К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!