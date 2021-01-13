Автомобильный завод «Урал» подал в суд на нижегородского блогера Андрея Рудого. Поводом для судебного разбирательства послужила публикация в соцсети «Вконтакте». Об этом Андрей Рудой рассказал в последнем выпуске на своем канале «Вестник бури» в Youtube.«Руководство завода \\"Урал\\" действительно подало иск о клевете на председателя независимого профсоюза на предприятии, а также на меня, поскольку паблик Вестника Бури помогал распространять информацию о давлении работодателя на протестующих рабочих», - сообщил блогер.Запись, о которой идет речь, была опубликована в сообществе «Вестник бури» «Вконтакте» 30 ноября 2020 года. В ней рассказывается о прошедшем накануне в городе Миасс пикете, организованном независимым профсоюзом рабочих автозавода «Урал». Целью акции было привлечение внимания к проблемам рабочих – зарплаты, соблюдение социальных гарантий, условия труда и прочее.Руководство «Урала» сочло эту публикацию порочащей деловую репутацию и подало в суд на блогера Рудого, а также на председателя независимого профсоюза Анатолия Банных, репостнувшего эту запись. Третьей стороной к судебному процессу была привлечена администрация ресурса «Вконтакте».«Информация носит порочащий характер для деловой репутации истца. Она создает негативный образ в глазах читателей, очерняет и дискредитирует репутацию АО «АЗ «Урал» и его руководства», - говорится в исковом заявлении.Завод требует признать размещенную информацию не соответствующей действительности и обязать Андрея Рудого опубликовать опровержение, а также взыскать с него 126 тысяч рублей.