В 2021 году открытые парковки в Нижнем Новгороде будут работать бесплатно. Ситуацию с острым городским вопросом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал на своей странице в Instagram.- В 2021 все парковки открытого типа будут работать без обязательной платы, но при желании, добровольно можно опробовать новую систему! – написал глава региона.Правда стоит учесть, что количество разрешенных для парковки мест будет ограничено. Это коснётся тех мест, где припаркованные машины создают неудобство на дорогах. В частности, там, где они препятствуют расчистке снега, мешают проезду общественного транспорта и выезду автомобилей из дворов, а также занимают место на узких дорогах.- Мы будем отлаживать все процессы по совместное работе МВД и ГИБДД, чтобы все было удобно для жителей , - добавил Глеб Никитин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!