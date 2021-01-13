Работы по реставрации мельницы толчее-столбовке закончились на Щёлоковском хуторе. Восстановленная постройка является объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Спустя долгое время на мельнице заработал поворотный механизм, который не приводился в действие с 80-х годов ХХ века. Благодаря специалистам утерянные лопасти были восстановлены, а это, в свою очередь, вернуло механизм к движению.- Реставраторам удалось почти полностью сохранить уникальный поворотный механизм мельницы, а также на 70-80% сохранить конструкции кровли, балок и перекрытий, - поделился в ходе осмотра экспоната мэр города Юрий Шалабаев. - Это большой подарок для нижегородцев, которые смогут изучать историю родного края, посетив Щёлоковский хутор.Для того чтобы восстановить исторический облик толчеи XIX века, мельницу полностью перебирали, используя старинные технологии и традиционного для мельниц материал – сосны.Для реставратора Антона Мальцева труд над восстановлением мельницы, не имеющей аналогов ни в России, ни в мире, - стала особым подарком.- Когда мельница начинает работать, когда приходят в движение все механизмы, и она снова может дробить зерно – это настоящее счастье для тех, кто трудился над её воссозданием, - делится он.В последний раз реконструкция архитектурной экспозиции музея «Щёлоковский хутор» проводилась примерно 30 лет назад, поэтому нынешние работы очень важны и должны помочь сохранить аутентичность объектов.Так, в 2020 году рабочие завершили реставрацию верхового и ямного овинов, Покровской церкви. В 2021 году будут проведены работы на ещё 5 объектах культурного наследия, завершится реставрация в доме Павловой.Справка.Уникальная мельница-столбовка перевезена в музей «Щёлоковский хутор» в 70-х годах из Городецкого района. Внутри неё находится механизм для дробления зерна в крупу - песты и ступы. Ещё одной особенностью мельницы-толчеи является её способность поворачиваться на 360 градусов вокруг центрального деревянного столба в зависимости от направления ветра.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!