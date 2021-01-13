Базу отдыха на берегу Горьковского моря в Нижегородской области выставили на продажу за 48 млн рублей. Она была построена в 2012 году и рассчитана на размещение 120 человек, говорится в объявлении на сайте недвижимости GiperNN.По представленной информации, турбаза приносит прибыль около 11-12 млн рублей в год – так что окупится за несколько лет. Объект продается вместе с земельным участком в 1 га. Уточняется также, что база находится в районе залива Горьковского водохранилища – всего-то в 30 метрах от берега. Собственник указывает, что турбаза расположена в живописном месте в березовой роще.Здесь есть парковка для машин отдыхающих, а также беседки, баня-сауна и детский городок. Территория огорожена забором. Гостям предлагается разнообразный отдых: зимой - лыжи, коньки, снегоходы, мотособаки с волокушами; летом – рыбалка, прогулки на катере, обучение на водных лыжах и катание на банане и ватрушке; теннис, бильярд, прокат велосипедов, лодок, мангалов и прочее.Комплекс состоит из двух корпусов, столовой на три зала, бани на 30 человек и хозпостройки, включающей помещения конюшни и помещения для разведения индюков, гусей, кур.