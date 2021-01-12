Нижегородские волонтеры культуры помогают театру оперы и балета им. А. С. Пушкина обеспечить безопасность во время пандемии. Такое содействие позволяет разгрузить сотрудников учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Ребята содействуют в разграничении зрительского потока, рассадке гостей, выдаче средств защиты и логистике. В благодарность учреждение предоставляет добровольцам бесплатный проход на спектакли.Отметим, что помощь театру оперы и балета им. А. С. Пушкина обеспечивают волонтерский отряд «ПромЭкскурсвод», студенты хорового колледжа им. Л. К. Сивухина, а также добровольцы из Кстово.В настоящий момент в регионе насчитывается 1800 волонтеров культуры. Отметим, что присоединиться к движению может каждый, для этого лишь нужно пройти регистрацию.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!