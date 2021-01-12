Мечту 67-летней Татьяны Шестовой исполнили в Нижнем Новгороде. Женщине подарили ноутбук в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Об акции, в которой исполняются заветные желания, первой узнала внучка Татьяны Михайловны – Елизавета. Именно она в этом году оформила заявку на участие от имени бабушки, которая давно мечтала о собственном ноутбуке.- О «Елке желаний» бабушке сначала ничего не говорила, чтобы она лишний раз не переживала, так как я не была уверена, будет ли одобрена ее заявка. Но мечта осуществилась. Огромное спасибо за такой подарок! – рассказала внучка пенсионерки Елизавета.Желание нижегородки исполнил председатель комитета ветеринарии Михаил Курюмов.- «Елка желаний» - это замечательная всероссийская акция, которая позволяет людям, особенно тем, у которых возникли какие-то трудности в жизни, получить поддержку, порадоваться, получить положительные эмоции, - поделился он.Принять участие в акции и исполнить чью-то мечту может любой житель России, для этого лишь нужно снять открытку с интерактивной елки на сайте елкажеланий.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!