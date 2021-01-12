Нижегородское «Стригино» с 12 января 2021 года начнёт выполнять прямые регулярные рейсы в Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта.Так, сейчас полёты в Волгоград выполняются дважды в неделю - по вторникам и субботам, но уже после 21 января самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 1 час 40 минут.Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoy Superjet 100 авиакомпании «Азимут». В самолете будет находиться максимум 100 пассажиров.Расписание рейсов можно также уточнить на сайте аэропорта.Отметим, что новое направление станет пятым в числе тех, которые авиакомпания «Азимут» выполняет из Стригино. В настоящее время перевозчик летает из Нижнего Новгорода в Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Саратов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!