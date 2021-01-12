Юный нижегородец завоевал серебряную медаль на VI Всероссийском шахматном фестивале «Мемориал Алексея Суэтина». В программу был включен этап Детского Кубка России. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.Согласно полученной информации, состязания проходили в Туле в период со 2 по 10 января 2021 года. В турнире участвовали 18 шахматистов из 8 регионов страны.В турнире мальчиков в возрастной категории до 9 лет отличился нижегородский шахматист Алексей Борщ. Он занял второе место, набрав 7 очков из 9 возможных. Отметим, что мальчик отстал от победителя всего на пол-очка.Алексей Борщ тренируется под руководством международного мастера Александра Куликова в спортивной школе №2 в городе Кстово. В декабре прошлого года юный шахматист выполнил норматив третьего взрослого разряда.Отметим, что Александр Борщ, старший брат Алексея, является двукратным обладателем Кубка Европы по шахматам среди мальчиков.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!