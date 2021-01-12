МП «Нижегородэлектротранс» объявило новый конкурс по выбору подрядной организации для перевозки 40 троллейбусов из Москвы. Об этом сообщается на сайте госзакупок.Отметим, что принять участие в онлайн-аукционе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. За транспортировку троллейбусов будет выплачено 4,6 миллиона рублей.К слову, перевозка троллейбусов должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней с момента подписания договора. Итоги аукциона подведут 19 января, сама поставка транспорта в Нижний Новгород должна состояться до 30 апреля.Всего городской общественный транспорт пополнится 20 троллейбусами типа СВАРЗ – МАЗ - 6235, 6 троллейбусами типа СВАРЗ- 623501 и АКСМ 321, одним троллейбусом типа СВАРЗ 6237, 5 троллейбусами типа ВМЗ - 62151, 2 троллейбусами типа Тролза – 6206.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!