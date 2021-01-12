Сильные морозы установились в Нижегородской области. Уже сегодня столбики термометров опустились до -28 градусов, а завтра будет еще холоднее. В министерстве образования Нижегородской области рассказали, при какой температуре не ходят в школу.- Если похолодало до -25…-29 градусов, мы рекомендуем не отправлять в школы учеников 1-4 классы городских школ и с 1-9 классы сельских школ, - рассказали в министерстве образования Нижегородской области. – Если столбики термометров опустятся до -30 градусов, то рекомендуется не ходить в школу ученикам с 1 по 9 классы городских школ и с 1-11 классы сельских школ.Однако занятия в школе будут проводиться при любой погоде. Идти или не идти их детям в школу, должны решать сами родители. В случае, если они решают оставить ребенка дома, им стоит предупредить об этом школу. Тогда прогула у ребенка не будет