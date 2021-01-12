Многочисленные нарушения выявила прокуратура во время проверки одного из детских садов на Бору. Все они касались соблюдения требования законодательства при организации питания несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.Так, в частности, на кухне учреждения проверяющие обнаружили продукты с истекшим сроком годности, а также горчицу, которая просто не допустима в детском питании. Кроме того, было установлено, что фактическое содержание жиров и калорийность готовых блюд ниже пределов допустимых значений.«По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой начальнику Управления образования и молодежной политики администрации округа внесено представление. В отношении заведующей детского сада возбуждено административное дело», - рассказали в прокуратуре.Теперь заведующей, как должностному лицу, грозит штраф до 25 тысяч рублей.Меры прокурорского реагирования сейчас находятся на рассмотрении.