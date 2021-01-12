Работника транспортной организации и председателя комиссии при сдаче экзаменов в одном из учебных заведений Нижегородской области поймали на взяточничестве. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.Согласно информации, подозреваемый получил 15 тысяч рублей от абитуриента за успешную сдачу экзаменов без прохождения обучения. К слову, взятка также поспособствовала успешной сдаче квалификационных испытаний при устройстве на работу.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».Факт незаконного денежного вознаграждения был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Проверка проводилась сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!