В Нижнем Новгороде начался вывоз несанкционированных свалок в Канавинском районе. 80 кубических метров мусора собрали на улице Зеленой у контейнерных площадок в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.О мусорных завалах стало известно, благодаря системе мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент».- Заявка к нам поступила на основе жалобы в Instagram губернатора. На место оперативно вышли специалисты Минэкологии, которые и зафиксировали наличие несанкционированной свалки, после чего направили информацию для принятия мер в районную администрацию, - поделилась Виктория Маринина, специалист, ответственный за блок ТКО Центра управления регионом.Так, свалка возникла на территории улицы Зеленой в ходе сброса отходов в неположенном месте. Кроме того, в декабре 2020 года было зафиксировано ещё 28 мусорных завалов в частном секторе Канавинского района вокруг контейнерных площадок.В настоящее время процесс ликвидации свалок контролируют специалисты министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Они сообщают, что уже к концу января уборочные работы завершатся.- На данный момент убрано уже 14 свалок, - подчеркнула заместитель директора по связям с общественностью регионального оператора по обращению с ТКО Марина Баширова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!