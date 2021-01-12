Заместитель главы администрации Воротынского района Станислав Привалов предстанет перед судом за приемку некачественных квартир для детей-сирот. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, в результате его действий был нанесен крупный ущерб государственному бюджету.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, в октябре 2019 года Привалов, являясь начальником отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского района, принял к эксплуатации жилой дом в Воротынце на улице Максима Горького, восемь квартир в котором были выделены детям-сиротам. Однако жилье оказалось некачественным, и жить там было невозможно.В результате к вопросу подключились прокуратура и Следственный комитет, и уже в июле 2020 года было возбуждено уголовное дело.«В ходе комиссионных строительно-технических судебных экспертиз установлено, что проект строительства данного дома не соответствует указанным нормам законодательства, в связи с чем разрешение на строительство дома и его ввод в эксплуатацию были выданы администрацией незаконно», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.По данным следствия, именно Станислав Привалов дал указание подчиненным сотрудникам подготовить разрешение на строительство, а впоследствии и на ввод в эксплуатацию данного дома, что повлекло незаконное расходование администрацией бюджетных средств на сумму свыше 8 миллионов 600 тысяч рублей. В результате Привалова арестовали, а главу администрации Воротынского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за халатность.В настоящее время уголовное дело в отношении Станислава Привалова направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину чиновник не признал.Отметим, что дело находится на контроле СК России. Девушки из числа детей-сирот, получивших квартиры в этом доме, ездили на прием к Александру Бастрыкину и лично рассказали о сложившейся ситуации.Также следователями СК расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении застройщика.