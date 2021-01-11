Жителей Нижнего Новгорода и всего Нижегородского региона приглашают поучаствовать в акции, посвящённой Международному дню \\"Спасибо\\". День, напоминающий нам о доброте и отзывчивости, традиционно отмечается 11 января. Акция благодарности продлится до конца текущего месяца.\\"Самое время сказать спасибо!\\" — призывают её организаторы. Ввиду последних событий, в этом году особую признательность мы обязаны выразить медикам и всему медперсоналу области.Акцию \\"Спасибо\\" запустили все рестораны Нижнего Новгорода.Для того, чтобы внести свой вклад в доброе дело и поблагодарить наших врачей, любой желающий может купить худи со словами \\"Самое время сказать спасибо\\". Вся прибыль с их продаж пойдёт на обустройство комнат отдыха для врачей региона.Также при каждой покупке кофе в ресторанах — 30 рублей от стоимости напитка отправятся в фонд поддержки.А если же вы хотите помочь онлайн, то сделать это можно на сайте времяблагодарности.рф.Организаторы акции делятся, что на этой неделе они планируют уже открыть первые зоны отдыха для медиков. И всё это — благодаря участию и помощи нижегородцев.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!