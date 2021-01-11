Жительница Заволжья обвиняется в убийстве собственного супруга из-за замечания, сделанного им в ее адрес.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, трагедия разыгралась вечером 5 января в одном из домов на проспекте Дзержинского в Заволжье. Между 59-летней женщиной и ее супругом произошла ссора из-за того, что мужчина сделал ей замечание: мол, благоверная в последнее время постоянно находится «во хмелю», и ему это надоело.Женщину это замечание оскорбило до глубины души, она схватила кухонный нож и ударила им в грудь своего супруга. К сожалению, одного удара хватило, чтобы мужчина погиб. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть 56-летнего нижегородца.Как сообщили следователи, семья, где произошла трагедия, - отнюдь не маргиналы.«Супруги характеризовались положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекались», - подчеркнули в СК.По факту убийства возбуждено уголовное дело. Женщина полностью признала свою вину, сейчас она находится под стражей.