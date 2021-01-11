191 желание ветерана исполнили нижегородские Волонтёры Победы. В Нижегородской области прошла региональная новогодняя акция \\"Ёлка заботы\\" с 17 декабря 2020-ого по 7 января 2021-ого. В рамках этой акции волонтёры исполняли самые заветные желания ветеранов Великой Отечественной войны. Акцию также поддержало министерство социальной политики региона. Подробностями мероприятия поделилась пресс-служба нижегородского правительства.За два месяца Волонтёры Победы собрали список из 211 желаний ветеранов. На сегодня из него исполнено уже 191. Оставшиеся 20 желаний будут воплощены до конца текущего года.Среди подарков были, к примеру, материальные блага: электрический чайник, одежда, занавески. Из нематериальных ветераны загадывали поездку на рыбалку, прогулку по лесу и многое другое. Стоит отметить, что процесс вручения подарков организовали с соблюдением всех мер эпидбезопасности.– Очень приятно было исполнить заветные желания ветеранов, видеть их улыбки и счастливые лица. Они сделали всё ради нашего будущего. Сейчас самое время, особенно в период пандемии, поблагодарить их за этот подвиг и подарить тепло, заботу и радость, – подытожила руководитель НРО ВОД \\"Волонтёры Победы\\" Мария Самоделкина.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!