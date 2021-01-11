С 30 января в Нижнем Новгороде увеличится количество улиц, где будет запрещена парковка автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижегородской области.- С 30 января будет ограничена стоянка автомобилей от дома № 118, 232 по улице Горького до пересечения с улицей Трудовой, - говорится в сообщении Центра. – Такие же ограничения будут введены возле дома № 165 по улице Горького, от дома № 153 до пересечения с улицей Провиантской, от дома № 149,184 по улице Горького до пересечения с улицей Ижорской, по улице Нестерова от улицы Большая Печерская до пересечения с Верхневолжской набережной.Также будет запрещена стоянка от дома № 7 по улице Нестерова до пересечения с улицей Большая Печерская, от дома № 34 по улице Нестерова до пересечения с улицей Ульянова, возле дома № 41 по улице Нестерова, от дома № 164 по улице Ошарской до пересечения с улицей Максима Горького.