За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных этой опасной инфекцией составило 74 913 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.- На данный момент свыше 4,3 тысяч человек лечатся амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или амбулаторно, - говорится в сообщении. – Еще 4,4 тысячи нижегородцев проходят лечение в нижегородских больницах. 12 человек помещены в обсерваторы.К счастью, растет и положительная статистика – за сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 426 нижегородцев. Общее число выздоровевших достигло 67 220 человек.При этом Нижегородская область продолжает оставаться на четвертом месте в стране по количеству заболевших. В лидерах по-прежнему остается Москва, Санкт-Петербург и Московская область.