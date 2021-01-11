На территории школы №79 в Нижнем Новгороде навели порядок: убрали свалки и снесли аварийные хозпостройки во дворе. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского отделения ОНФ.Школа №79 в Сормовском районе состоит из трех корпусов, и корпус на улице Машинной, 37 – это здание бывшего интерната.«Здесь находились бесхозные старые сараи, заросли кустарников, отсутствовали освещение и частично - ограждение, были разбиты пешеходные дорожки, а в самом корпусе вместо разбитых стекол местами вставлена фанера», - рассказали активисты ОНФ.Они в течение двух лет обращались с этим вопросом к районным властям, а также в министерство образования и прокуратуру, и вот наконец-то удалось добиться наведения порядка.«Старые постройки на территории школы снесены, строительный мусор убран, дикие заросли растительности частично вырубили, территория полностью огорожена, а по периметру установлены опоры освещения, на которых в ближайшее время появятся четыре видеокамеры для круглосуточного наблюдения за всем происходящим около школы», - подчеркнули в ОНФ.