«Блошиный рынок» вернулся на свое привычное место в сквере имени Свердлова в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали случайные прохожие в соцсетях.- Отреставрированный сквер вновь заполонили старьевщики. Мусор, занятые площади и скамейки. Это вообще кому-нибудь нужно? – возмутились нижегородцы в группе «Типичный Нижний Новгород».Напомним, территория сквера имени Свердлова была благоустроена в 2020 году. Он стал одним из трех первых площадок, благоустроенных к 800-летию Нижнего Новгорода. Здесь появилась оригинальная игровая площадка, навес для ожидания транспорта, деревянный настил из лиственницы для проведения мероприятий и рынка коллекционеров. Также обновились амфитеатры со стороны «Салюта», появились места ожидания и отдыха у памятника Свердлову.