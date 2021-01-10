В 2020 году на развитие животноводства в Нижегородской области выделили 1,5 миллиарда рублей. Эти федеральные и областные субсидии были направлены на развитие молочного и мясного скотоводства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.- Эти меры поддержки стимулируют развитие отрасли, - отметил Николай Денисов. - Животноводческие хозяйства региона продолжают наращивать производство продукции. По итогам 11 месяцев 2020 года сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства произвели 527,6 тысячи тонн молока. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По данным регионального министерства сельского хозяйства, за этот же период было произведено 131,6 тысяч тонн мяса. Это на 2% выше прошлогодних показателей.- Модернизация животноводческих объектов, внедрение современных технологий позволяют повысить уровень производства сельхозпродукции, - отметил Николай Денисов. - В свою очередь качественное сырье – молоко, мясо - лежит в основе стабильной работы перерабатывающих предприятий.