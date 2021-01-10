За последние сутки в Нижегородской области от коронавируса скончались еще 18 нижегородцев. Общее число жертв этой опасной инфекции в регионе составило 1805 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.- Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. За последние сутки в регионе было выявлено 472 новых случая заражения, - говорится в сообщении. – Общее число зараженных этой опасной инфекцией сейчас составляет 74 439 человек.В настоящее время Нижегородская область занимает четвертое место в стране по количеству заболевших коронавирусом. Опережают нас в этом списке Москва, Санкт-Петербург и Московская область.