За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 472 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных опасной инфекцией, по данным на 10 января, составило 74 439 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.- Нижегородская область остается на четвертом месте в стране по количеству заболевших коронавирусом, - говорится в сообщении. – В лидерах по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.К сожалению, растет и печальная статистика. За последние сутки от Covid-19 в нижегородских больницах скончались 18 нижегородцев. Общее число жертв с начала пандемии составило 1805 человек.К счастью, есть и положительные цифры – за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 453 человека.