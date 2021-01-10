В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 5,5 километров дороги Нижний Новгород – Саратов в Шатковском районе. На эти цели будет выделено 365 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Участок, который планируется отремонтировать, проходит по центральным улицам в рабочем поселке Шатки, - пояснил губернатор. – В рамках этого проекта планируется не только отремонтировать дорожное полотно, но и построить мост через реку Елховку. Также будут обустроены дорожные коммуникации.В настоящее время по данному проекту уже заключен контракт с АО «Строитель». Дорога, которую планируется отремонтировать, проходит по улицам Нечаевке, 1 Мая, Центральной и Ленина. Также в рамках этого проекта будут обустроены автобусные остановки, наружное освещение и парковки. Завершить работы планируется до 31 октября 2021 года.