Дни открытых дверей 13 и 15 января пройдут в центрах занятости населения Княгининского, Сосновского и Уренского районов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.- В ходе мероприятий специалисты центров занятости познакомят жителей региона с основными путями возможного трудоустройства и расскажут о профессиональном обучении, - говорится в сообщении. – Также они расскажут о положении на рынке труда и об услугах службы занятости населения. Там же нижегородцы смогут получить консультации по поводу действующего трудового законодательства и банка вакансий.Напомним, сейчас в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области действует комплекс мер по восстановлению численности занятого населения. Его главной целью является снижение уровня безработицы до уровня 2019 года. Нормализовать ситуацию на рынке труда планируется во II квартале 2021 года, а выйти на прежние докризисные позиции - к концу 2021 года.