В 2020 году в Сормовском районе снесли 297 незаконных гаражей. Многие владельцы проявили сознательность и сами снесли постройки, получив соответствующие уведомления. Об этом сообщает администрация Сормовского района.- 148 самовольных гаражей в 2020 году снесли на улице Исполкома, - рассказали в администрации. – Работы на этой территории начались еще в 2019 году. Тогда здесь больше сотни самостроев.Летом 2020 года начали освобождать земельные участки от самовольных построек возле транспортной развязки на улице Циолковского. Еще 40 объектов были демонтированы за подстанцией «скорой помощи» на улице Светлоярской.- Многие владельцы самовольных построек проявили сознательность и ликвидировали гаражи самостоятельно при получении уведомления, что значительно снизило нагрузку на городской бюджет, - пояснила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова. - Работы по освобождению территории Сормовского района от незаконных гаражей мы планируем продолжить и в 2021 году. В частности, это было сделано на улицах Исполкома, Мокроусова и Новосоветской.