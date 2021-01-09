Глава местного самоуправления Кстовского района Андрей Чертков в новогодние праздники побывал в гостях у молодой семьи Филоновых. В прошлом году именно эта семья представляла Кстовский район на фестивале «Нижегородская семья 2020». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.- Побольше бы нам таких семей! - отметил Андрей Чертков. - Активных, творческих, дружных! Благодарю вас и желаю дальнейших успехов и побед!Напомним, этот конкурс проводится в целях укрепления института семьи в Нижегородской области. В этом году в этом конкурсе принимали участие 30 семей из 30-ти районов и городских округов.- Ксения и Анатолий поженились в 2013 году, - рассказали в администрации Кстовского района. - Их объединяет активная жизненная позиция, любовь к путешествиям. Туристические походы, сплавы на байдарках - любимое времяпрепровождение.