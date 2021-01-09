Вплоть до 15 января в рамках профилактического мероприятия «Добрая горка» нижегородцы смогут пожаловаться на опасные горки, съезды которых ведут на проезжую часть дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.- Организаторами акции стали Нижегородская Госавтоинспекция и Уполномоченный по правам ребенка, - говорится в сообщении. – Сообщить об опасных горках нижегородцы смогут по телефону 428-04-05. Поступившая от нижегородцев информация будет использована для устранения горок, катание на которых может закончиться дорожно-транспортным происшествием.Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям убедиться в том, что их дети катаются на безопасных склонах.- Стоит выбирать горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях - школьных дворах, парках, детских площадках, - отмечают специалисты. - Если взрослые или дети сами будут сооружать горки для катания, то необходимо исключить возможность съезда катающихся под колеса автомобилей.