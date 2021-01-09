Неизвестные мошенники обманули московских пенсионеров на 13,3 миллиона рублей. Они предложили им вложиться в акции компании «Соль Руси» под 18% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.- Фигуранты этого дела сообщили пенсионерам о планируемом строительству завода по производству каменной соли в Нижегородской области, - сообщает издание. – Строительство это планировалось за счет привлеченных денежных средств. А для этого потенциальные «акционеры» должны были приобрести акции будущего предприятия. В перспективе они якобы могли извлечь прибыль от 18% годовых.За период с октября 2016 года по август 2018 года мошенники заключили договоры как минимум с девятью пенсионерами. Каждый из них вложил от 150 тысяч рублей до 5,5 миллионов рублей. Общий ущерб от их действий составил свыше 13,3 миллионов рублей.