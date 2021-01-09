Заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов 8 января вместе с подрядчиками и представителями управляющих организаций проверил качество уборки дворов и тротуаров, а также снега на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.- Общая ситуация с уборкой снега в городе неплохая, однако есть замечания, которые нужно устранить в максимально короткие сроки, - отметил Денис Дергунов по итогам объезда. – Раньше у нас были замечания по уборке дворов в отдаленных районах. Но в этом году замечаний к подрядчикам куда меньше.Напомним, на период праздников все коммунальные службы Дзержинска были переведены в режим повышенной готовности. Благодаря этому удается оперативно решать все вопросы очистки и вывоза снега.- За смену на полигон вывозится порядка 450 кубов снежных масс. Мы планируем увеличить данный объем до 3 000 кубов, - рассказал директор МБУ «Город» Алексей Макаров. - Выйти на плановые показатели хотим уже в ближайшие дни.