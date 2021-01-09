За последние сутки в Нижегородской области скончались от коронавируса еще 14 зараженных пациента. Общее число жертв этой опасной инфекции достигло 1787 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.- Тем временем в регионе продолжает увеличиваться число зараженных. Только за последние сутки в Нижегородской области было зафиксировано 443 новых случая заражения. Общее число зараженных составило 73 967 человек, - говорится в сообщении.К счастью, растет и положительная статистика. Только за последние сутки в Нижегородской области были выписаны из больниц 458 человек.К слову, по сравнению с данными на конец декабря 2020 года, число новых случаев заражения в Нижегородской области начало снижаться. Наибольшее число заболевших в нашем регионе было зафиксировано 1 января 2021 года – 506 человек за сутки. С тех пор число новых заболевших неуклонно снижается.