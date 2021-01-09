По данным на 9 января 2021 года, в Нижегородской области за последние сутки было выявлено 443 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 составило 73 967 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.- Нижегородская область остается на четвертом месте в России по количеству заболевших коронавирусом, - говорится в сообщении. – Лидерами этого печального рейтинга по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.К слову, по сравнению с данными на конец декабря 2020 года, число новых случаев заражения в Нижегородской области начало снижаться. Наибольшее число заболевших в нашем регионе было зафиксировано 1 января 2021 года – 506 человек за сутки. С тех пор число новых заболевших неуклонно снижается.Тем не менее, пополняется и печальная статистика. За последние сутки от коронавируса в регионе скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число погибших с начала пандемии составило 1787 человек.К счастью, растет и число выздоровевших. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 458 человек.