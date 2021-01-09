За 2020 год специалисты нижегородской госветслужбы провели свыше 19 миллионов экспертиз продуктов животноводства – колбасы, мяса, рыбы, молока. Об этом сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.- Одна из задач ветслужбы – это обеспечение безопасности продукции животного происхождения, - отметил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов. - Специалисты наших лабораторий тщательно проводят проверки этих товаров, и, если качество продукции отвечает требованиям безопасности, она поступает в продажу.В преддверии Нового года специалисты нижегородских лабораторий провели на рынках свыше 1000 ветеринарных экспертиз.- В первую очередь, специалисты проверяют ветеринарные сопроводительные документы, - пояснил Михаил Курюмов. - После чего продукция проверяется в лабораториях.Отклонения от нормы составляют около 2% всех проведенных проб. Все небезопасные товары утилизируются.