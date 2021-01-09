В Нижегородской области 14 и 15 января пройдут дни профессиональной ориентации для граждан. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.- Специальные мероприятия пройдут в Центрах занятости населения Кстовского, Павловского и Сосновского районов, а также в городе Первомайске, - говорится в сообщении. – В ходе мероприятий специалисты помогут жителям области определиться в выборе пути трудоустройства, расскажут о прохождении обучении и основных этапах поиска работы.Также посетители этих мероприятий смогут познакомиться с основными профессиями и выбрать из них ту, что придется по душе.- Сейчас рынок труда начал понемногу выходить из кризиса, вызванного пандемией, - признают специалисты. – Динамика безработицы идет на спад. Одновременно с этим растет число трудоустроенных граждан.