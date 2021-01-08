Сегодня, 8 января, специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области проверили работу общественного транспорта. В особенности популярного маршрута №71, который соединяет центр города и Сормовский район. Подробностями проверки с нами поделилась пресс-служба нижегородского правительства.Провести проверку было решено по причине жалоб нижегородцев в социальных сетях на то, что они стали намного дольше дожидаться нужного автобуса, а сами автобусы в час-пик переполнены.— По итогам проведённого мониторинга претензий к работе общественного транспорта у нас нет. Автобусы ходят по расписанию выходного дня. Мы проверили популярный маршрут А-71. По расписанию выходного дня на линию выходят 18 автобусов, в будни — 34. Интервал движения 7-8 минут. Данные стандарты выдерживаются. Переполнений мы не наблюдали. Кроме того, в процессе мы пообщались с водителями. По их словам, нехватки кадров нет, а на больничном находятся единицы, — рассказал и.о. заместителя Министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов.Он также добавил, что в праздники пассажиропоток составляет порядка 350-400 тысяч человек в день. В будние дни показатели выше — 750 тысяч. Артём Бафанов заключил, что число автобусов на линии соответствует потребностям в них.Специалисты также побывали и в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта.— Любое отклонение от расписания диспетчер оперативно видит на карте маршрута. Например, сейчас на экран выведен маршрут А-71. Видим, что на линии работает 18 единиц, интервал движения соответствует расписанию, — обозначила начальник отдела информационно-аналитической работы МКУ Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта Татьяна Наумова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!