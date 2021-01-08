На улице Петряевской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода снесли расселённые аварийные дома. Это дома № 2, 4 и 5. Из городского бюджета на снос ушли 638 тысяч рублей. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородской мэрии.На расселение жителей снесённых домов в 2020 году из аварийного фонда автозаводской администрации выделили 871 тысячу рублей. Средства ушли на ремонт трёх муниципальных квартир по адресам: улица Дьяконова, дом 2 корпус 1, улица Веденяпина, дом 14 и улица Маковского, дом 19.Как отметил глава администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Александр Нагин, дома на улице Петряевской были признаны аварийными и подлежащими сносу в 2014 году.— На протяжении шести лет этот вопрос не двигался с места. Наконец, по решению главы города Юрия Шалабаева, были выделены средства на расселение жителей трёх домов по улице Петряевская, — сказал Александр Нагин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!