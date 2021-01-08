По последним данным на 8 января, за минувшие сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом ещё 467 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 73 524 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Суточные показатели заболеваемости коронавирусом снизились в период новогодних каникул, как ни странно. К примеру, в прошедшем декабре 2020 года каждый день в регионе наблюдался прирост в более 500 новых заражённых.К хорошим новостям: 505 нижегородцев справились с заболеванием за прошедшие 24 часа. Это достаточно устойчивые суточные показатели выздоровления. Суммарно в регионе 65 883 человека излечились от COVID-19 от начала пандемии. Положительная статистика напротив стала возрастать и наконец превысила негативную.Но к сожалению, без жертв не обошлось. За последние сутки в Нижегородской области скончались 18 человек. Общее число погибших от коронавируса, начиная с марта 2020-ого, — 1773 нижегородца.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!